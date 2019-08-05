Тюменский рэпер Никита Фирсов победил на фестивале уличной музыки

| Фото: пресс-служба молодежного театрального центра "Космос" | Фото: пресс-служба молодежного театрального центра "Космос"

12-летний Никита Фирсов из Тюмени победил в направлении "рэп" на фестивале уличной музыки FREEMUSIC 3.0, который прошел в областной столице 3 августа, сообщает пресс-служба молодежного театрального центра "Космос".

Никита Фирсов выступает под псевдонимом XS Panda. Сочиняет и читает авторские тексты давно. В 2018 году юный хип-хоп-музыкант стал гостем на шоу Максима Галкина "Лучше всех!" на Первом канале, где прочитал свой трек про изменения в школьной системе и сразился в баттле с ведущим. Также Никита Фирсов занимается актерским мастерством в киношколе и снимается в короткометражных фильмах тюменских режиссеров.

"Я понимал, что у меня мало шансов на победу, потому что на фестиваль приехали рэперы из разных городов. По пути на FREEMUSIC мы говорили с мамой в машине и решили, что выиграю я вряд ли, но выступить все равно должен красиво", — вспоминает Никита Фирсов. Ему вручили сертификат на 10 тыс. рублей.

В битбокс-баттле лучшим признали Никиту Останина из Челябинска, который выступает под псевдонимом NIX. Битборсер выиграл 10 тыс. рублей.

| Фото: пресс-служба молодежного театрального центра "Космос" | Фото: пресс-служба молодежного театрального центра "Космос"

На участие в фестивале было подано около 100 заявок от рэперов и битбоксеров из Екатеринбурга, Тобольска, Челябинска, Сургута, Тюмени и других городов. Жюри отобрали 33 из них. За три часа на фестивале собрались более 700 зрителей. Со сцены своим творчеством поделились 16 битбоксеров и 17 рэперов со всей страны. Также для зрителей выступили хэдлайнеры фестиваля, танцевальная компания Mafia, танцевальная студия City Dance, Антон Коновальцев с фристайлом на BMX.

Напомним, фестиваль уличной музыки FREEMUSIC 3.0 стал победителем в конкурсе проектов "ЦЕХ" от театрального центра "Космос" и выиграл 300 тыс. рублей.