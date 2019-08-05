Восемь человек пострадали при взрыве на военном складе в Красноярском крае

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Восемь человек пострадали при взрыве на военном складе под Красноярском, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ачинскую районную больницу.

Взрыв произошел 5 августа около 13 часов по московскому времени. Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам зафиксировано на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа. Личный состав склада эвакуирован. Штатными дежурными расчетами приняты меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности в месте горения.

Продолжается локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды склада.

Ачинский комбинат "Русала", крупнейший в России производитель глинозема - сырья для производства алюминия, остановил работу из-за взрывов на военном складе в Красноярском крае. На заводе работает около 3 тыс. 700 человек.

Ранее МЧС РФ сообщило об эвакуации около 1 тысячи человек из трех населенных пунктов и детского лагеря в Ачинском районе. Подготовиться к эвакуации также попросили жителей власти Ачинска.