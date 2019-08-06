Десять граждан Узбекистана выдворили из Тюмени

| Фото: ufms72.ru | Фото: ufms72.ru

Десять граждан Узбекистана судебные приставы выдворили из Тюмени, сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.

Они незаконно проживали на территории России. Семь мужчин и три женщины находились без должных документов на временное проживание и без патентов, которые дают право на трудовую деятельность.

Суд назначил им административную ответственность в виде выдворения за пределы страны и штрафы размером от 2 до 5 тыс. рублей. Нарушителей доставили в аэропорт "Рощино" и отправили на родину.

Всего 304 иностранных гражданина нарушили миграционное законодательство на территории Тюменской области с начала 2019 года.