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Десять граждан Узбекистана выдворили из Тюмени

Происшествия, 15:27 06 августа 2019

ufms72.ru | Фото: ufms72.ru

Десять граждан Узбекистана судебные приставы выдворили из Тюмени, сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.

Они незаконно проживали на территории России. Семь мужчин и три женщины находились без должных документов на временное проживание и без патентов, которые дают право на трудовую деятельность.

Суд назначил им административную ответственность в виде выдворения за пределы страны и штрафы размером от 2 до 5 тыс. рублей. Нарушителей доставили в аэропорт "Рощино" и отправили на родину.

Всего 304 иностранных гражданина нарушили миграционное законодательство на территории Тюменской области с начала 2019 года.

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# мигранты , судебные приставы

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