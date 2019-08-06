Хрустящие фрукты спасут от дневной сонливости

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Хрустящие фрукты, овощи и орехи могут спасти от дневной сонливости, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Вечернюю Москву".

Профессор персонифицированной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала, что энергетический спад у людей возникает около 15-16 часов. Взбодриться помогут овощи и крупы, богатые белком и клетчаткой, горсть миндаля или грецких орехов.

Объем порций должен составлять около 200-300 граммов. А для восстановления сил хватит одного стакана чая или кофе, отметила специалист.

"До обеда продержаться в тонусе помогут хрустящие фрукты. Я бы рекомендовала лаконичное сочетание белковых и углеводных продуктов", — рассказала медик.

Эксперт добавила, что сонливость также может возникать из-за избытка пищи. Кислород вместе с кровотоком перемещается в желудок, в то время как в мозге возникает его дефицит. Чтобы не тратить много энергии на переработку пищи и сохранить объем желудка Маргарита Королева посоветовала пить воду и свежие соки через 40 минут после еды.

Специалист также порекомендовала выполнять во второй половине дня дыхательную гимнастику или легкие упражнения.