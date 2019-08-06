Уватского таксиста накажут попытку изнасилования

| Фото: СКР | Фото: СКР

Расследование уголовного дела в отношении 25–летнего жителя Уватского района, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности, завершено. Мужчина предложил женщине вступить в интимные отношения с его приятелем, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Установлено, что мужчина, занимаясь частным извозом, в мае довез молодую женщину из села в Уватском районе до поселка, где она проживала. За услуги он попросил 2 тыс. 700 рублей. Денег у пассажирки не было. Мужчина предложил ей рассчитаться позже.

Вечером 4 июня на стоянке автомобилей трассы Тюмень – Ханты-Мансийск злоумышленник напомнил женщине о ее задолженности и предложил ей вступить в интимные отношения с его приятелями. Потерпевшая отказалась и обратилась в правоохранительные органы.

Злоумышленника нашли. Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 133 УК РФ "Понуждение к действиям сексуального характера".