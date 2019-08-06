  • 6 августа 20196.08.2019вторник
  • USD65,0546
    EUR72,3732
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер юго-западный

Уватского таксиста накажут попытку изнасилования

Происшествия, 12:31 06 августа 2019

СКР | Фото: СКР

Расследование уголовного дела в отношении 25–летнего жителя Уватского района, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности, завершено. Мужчина предложил женщине вступить в интимные отношения с его приятелем, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Установлено, что мужчина, занимаясь частным извозом, в мае довез молодую женщину из села в Уватском районе до поселка, где она проживала. За услуги он попросил 2 тыс. 700 рублей. Денег у пассажирки не было. Мужчина предложил ей рассчитаться позже.

Вечером 4 июня на стоянке автомобилей трассы Тюмень – Ханты-Мансийск злоумышленник напомнил женщине о ее задолженности и предложил ей вступить в интимные отношения с его приятелями. Потерпевшая отказалась и обратилась в правоохранительные органы.

Злоумышленника нашли. Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 133 УК РФ "Понуждение к действиям сексуального характера".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# следователи , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:31 06.08.2019Уватского таксиста накажут попытку изнасилования
11:58 06.08.2019Три человека пострадали в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
11:25 06.08.2019Предпринимательницу осудят за мошенничество в крупном размере
10:19 06.08.2019Ноутбук, часы, телефон похитил у тюменца случайный знакомый