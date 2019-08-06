Налоговые уведомления получат восемьсот тысяч жителей региона

| Фото: www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

Около 800 тыс. жителей Тюменской области получат сводные налоговые уведомления на уплату имущественных налогов (земельного, транспортного, налога на имущество физических лиц) за 2018 год в августе, сообщает УФНС России по Тюменской области.

Пользователи сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" получат уведомления только в электронном виде. При утрате пароля, восстановить доступ к сервису Личный кабинет можно с помощью учетной записи на Едином портале государственных услуг, если налогоплательщик лично приходил в МФЦ для регистрации на "Госуслугах", либо повторно обратиться в любую налоговую инспекцию.

Жителям региона, не подключенным к сервису Личный кабинет, уведомления направлены по почте заказными письмами. Налоговая служба области просит налогоплательщиков обращать внимание на почтовые извещения о получении писем и получать налоговые уведомления в своих почтовых отделениях. Срок хранения на почте заказных отправлений – 30 дней. Рассылка уведомлений, как и прежде, проводится из филиала ФКУ "Налог-Сервис" в Уфе.

С 2018 года отменена льгота по транспортному налогу, действовавшая на региональном уровне более 10 лет. В 2019 году уведомления получат налогоплательщики – владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил.

Кроме того, впервые уведомления на уплату налога на имущество получат более 100 тыс. налогоплательщиков – собственников объектов, у которых отсутствовала инвентаризационная стоимость, и налог не исчислялся.

Оплатить налоги можно чрез "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", в любом отделении банка или через платежный терминал, используя один из имеющихся реквизитов: QR – код или штрих-код; УИН в уведомлении; банковские реквизиты (получатель платежа, номер счета получателя, ИНН/КПП получателя, КБК и прочее).

Срок уплаты имущественных налогов - не позднее 2 декабря 2019 года.