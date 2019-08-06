Налоговые уведомления получат восемьсот тысяч жителей региона
Около 800 тыс. жителей Тюменской области получат сводные налоговые уведомления на уплату имущественных налогов (земельного, транспортного, налога на имущество физических лиц) за 2018 год в августе, сообщает УФНС России по Тюменской области.
Пользователи сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" получат уведомления только в электронном виде. При утрате пароля, восстановить доступ к сервису Личный кабинет можно с помощью учетной записи на Едином портале государственных услуг, если налогоплательщик лично приходил в МФЦ для регистрации на "Госуслугах", либо повторно обратиться в любую налоговую инспекцию.
Жителям региона, не подключенным к сервису Личный кабинет, уведомления направлены по почте заказными письмами. Налоговая служба области просит налогоплательщиков обращать внимание на почтовые извещения о получении писем и получать налоговые уведомления в своих почтовых отделениях. Срок хранения на почте заказных отправлений – 30 дней. Рассылка уведомлений, как и прежде, проводится из филиала ФКУ "Налог-Сервис" в Уфе.
С 2018 года отменена льгота по транспортному налогу, действовавшая на региональном уровне более 10 лет. В 2019 году уведомления получат налогоплательщики – владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил.
Кроме того, впервые уведомления на уплату налога на имущество получат более 100 тыс. налогоплательщиков – собственников объектов, у которых отсутствовала инвентаризационная стоимость, и налог не исчислялся.
Оплатить налоги можно чрез "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", в любом отделении банка или через платежный терминал, используя один из имеющихся реквизитов: QR – код или штрих-код; УИН в уведомлении; банковские реквизиты (получатель платежа, номер счета получателя, ИНН/КПП получателя, КБК и прочее).
Срок уплаты имущественных налогов - не позднее 2 декабря 2019 года.