Двести двадцать лет назад русские войска одержали победу в битве при Нови

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15 августа 1799 года на территории Италии около г. Нови произошло крупнейшее сражение между объединенными русско-австрийскими войсками под командованием фельдмаршала Александра Суворова (около 65 тыс. человек) и французской армией (38 тыс. человек) под командованием генерала Бартеломи Жубера.

В планах Суворова было нанести главный удар восточнее Нови, по правому флангу французской обороны, а по левому, западнее Нови, — вспомогательный. Группа австрийского генерала Края должна была атаковать левый фланг неприятеля, чтобы отвлечь туда его главные силы. Затем, по личному приказу Суворова, главный удар должна была нанести группа войск в составе корпусов Дерфельдена, Розенберга, Меласа и Алькаини.

Утром 15 августа войска союзников под командованием австрийского генерала Края начали наступление на левый фланг французов. Подоспевший к месту боя генерал Жубер восстановил равновесие сил, но вскоре был смертельно ранен. Принявший командование генерал Моро, усилив свой фланг, отбил все последующие атаки. Однако главная цель союзников была достигнута: Моро, решив, что главный удар Суворов собирается нанести на левом фланге, перетянул к западу от Нови основные силы французов, оставив на более важном участке лишь 11 тыс. человек.

Около 9 часов утра Суворов отдал приказ Багратиону и Милорадовичу атаковать Нови, Дерфельдену — идти от Ривальты к Нови, а группе Края возобновить наступление на левый фланг французов. Целью было прорвать оборону противника в центре, где у него были небольшие силы. Однако штурм крепости Нови оказался неудачным, и Багратион вернулся на исходные позиции. Последующие атаки союзников также не принесли желаемого результата.

Суворов послал приказание резервным войскам генерала Меласа выступить из Ривальты и, следуя восточнее русских войск, обойти правый фланг французов.

В четвертом часу дня союзная армия перешла в наступление по всему фронту. Завязался жесточайший бой. Французы не смогли сдержать натиск превосходящих сил. Мелас, одержав первым победу над ослабленным французским флангом, вышел в тыл Нови. Русские войска Багратиона и Дерфельдена прорвали оборону французов и ворвались в город. Увидев это, Моро отдал приказ к отступлению. В 8 часов вечера сражение закончилось. Французская армия потерпела полное поражение.

Успехи русских войск в Северной Италии и русского флота в Средиземноморском походе Федора Ушакова 1798-1800 годов привели к почти полной ликвидации господства французов в этом районе. Великобритания и Австрия, опасаясь усиления влияния России, решили удалить русские войска из Италии. 27 августа Суворов получил приказ австрийского гофкригсрата идти с русскими войсками в Швейцарию на соединение с корпусом Римского-Корсакова. Совершив сложнейший переход через Альпы, русские, появившись в Швейцарии, обнаружили, что австрийская армия уже покинула страну. В 1800 году Россия вышла из коалиции европейских держав (1798-1802), а в январе 1802 года Франция вторично оккупировала Италию.

Материал подготовлен на основе информации Президентской библиотеки