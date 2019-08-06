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Новые виды семян представили на выставке "День поля" в поселке Московском

Общество, 18:10 06 августа 2019

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Новые виды селекционных семян злаковых культур и картофеля, а также новинки агроинженерии представили на выставке "День поля" в пос. Московский 2 августа, сообщает пресс-служба ГАУ Северного Зауралья.

Участниками Дня поля стали представители сельхозпредприятий региона, департамента АПК, сотрудники аграрного вуза.

"Показали очень много сортов пшеницы, картофеля и ячменя. Особое внимание заслуживает новый сорт яровой пшеницы "Гренда", - рассказала заместитель директора Агротехнологического института по учебной работе ГАУ Северного Зауралья Ольга Шахова. - Мы узнали информацию о новых селекционных достижениях, полученный научный опыт бесценен и пригодится в дальнейшем при академических разработках".

Она отметила, что коллектив института на выставке был впервые, практика оказалась полезной, представители учреждения надеются посетить "День поля" и в будущем году.

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# День поля , селекция , семена

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