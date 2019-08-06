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Подозреваемых в вовлечении в проституцию задержали в Тюмени

Происшествия, 18:21 06 августа 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Двух мужчин, подозреваемых в вовлечении в занятие проституцией, задержали полицейские в Тюмени. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

Как выяснили правоохранители, что 27 и 29-летние жители областного центра через социальные сети находили девушек, которые должны были предоставлять услуги интимного характера. В Тюмени предприимчивые мужчины, договариваясь с руководством саун, привозили девушек на выбор клиентов. Расплатившись, ценители продажной любви проходили с ними в специально оборудованную комнату для интимной близости.

Большую часть денег мужчины оставляли себе, остальное делили между девушками, водителями и администрацией заведений.

Злоумышленников задержали по оперативной информации. Когда в одно из помещений нагрянули оперативники, они увидели там несколько женщин и клиентов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 240 УК РФ "Вовлечение в занятие проституцией". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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# полицейские , проституция , уголовное дело

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