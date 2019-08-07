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Ямальцы отправятся на учебно-полевые сборы

Общество, 09:24 07 августа 2019

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

VII окружные учебно-полевые сборы для молодежи допризывного возраста "Горные стрелки" пройдут на берегу р. Собь в Приуральском районе с 4 по 13 сентября, сообщает правительство ЯНАО.

63 участника 16-18 лет из Салехарда и Лабытнанги, Приуральского, Красноселькупского, Шурышкарского, Тазовского, Ямальского и Надымского районов ожидают практические занятия по военно-тактической, военно-медицинской подготовке, соревнования по военизированной полосе препятствий и пулевой стрельбе, военно-тактическая игра, пеший поход по Полярному Уралу. Элементы специализированной первоначальной военной подготовки программы разработаны на основе курса обучения разведчиков войсковых подразделений специального назначения.

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# река Собь , сборы , Ямал

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