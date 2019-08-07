Парад кошек пройдет в Тюмени 8 августа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Парад кошек пройдет в Тюмени в сквере сибирских кошек 8 августа. Начало в 13 часов.

Участники шествия примут участие в развлекательных интерактивах, совершат дефиле по красной дорожке, получат профессиональные фото и примут участие в розыгрыше десятков призов.

Мероприятие приурочено к празднованию 75-летия Тюменской области.

"Дело в том, что во времена войны, когда с Ленинграда сняли блокаду, в город со всей страны собирали кошек для борьбы с крысами. Из Тюмени спасать город – в частности, экспонаты "Эрмитажа" – отправились 238 сибирских кошек. Поэтому наши животные внесли свою лепту в сохранение великой истории. В преддверии юбилея области мы хотим напомнить об этим жителям Тюмени – ведь такие факты очень интересны", – рассказала фелинолог, представитель клуба "Модные кошки", заводчик сибирских кошек в Тюмени Марина Замятина.

Планируется, что в параде примет участие около 50 кошек – не только сибирской породы, но и всех остальных. Мероприятие проходит в Международный день кошек. Принять участие в тюменском параде могут все желающие.