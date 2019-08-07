Российский электрокар "Зетта" запустят в серийное производство в конце 2019 года

Компания "ЗЕТТА" планирует завершить сертификацию собственного российского электромобиля осенью 2019 года, а в декабре может начать серийное производство уникального электрокара, сообщает Авто Mail.ru.

При успешном прохождении сертификации автомобиля компания готова выпустить в 2019 году 10 автомобилей. В планах - 15 тыс. электрокаров ежегодно.

Проект бюджетного полноприводного электромобиля отечественной конструкции и сборки "Зетта" разрабатывается при активной поддержке Минпромторга России. На его разработку ушло три года. Сборка экологически чистого автомобиля будет проходить в Тольятти. Особенность машины в универсальном энергоэффективном тяговом электродвигателе. В его основе - российская бестрансмиссионная платформа.

Планируется, что стоимость автомобиля будет начинаться от 450 тыс. и выше, в зависимости от комплектации.

"Электромобили изначально должны быть доступны массовому покупателю, в эксплуатации дорогостоящих электрокаров премиум-сегмента с точки зрения экологии нет никакого смысла", - считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, в России использовать электромобили эффективнее, чем в Европе, так как газовая генерация, атомная энергетика, гидроэнергетика не дают вредных выбросов в процессе производства энергии.