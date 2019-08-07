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7 августа в Тюмени прохладно, возможен небольшой дождь

Общество, 07:30 07 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не выше плюс 18 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 7 августа, прогнозирует сервис Gismeteo.

Утром ясно и солнечно, а днем синоптики обещают переменную облачность с небольшим дождем ближе к вечеру. Влажность воздуха 53-64 %.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-6 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное - 746-747 мм рт. ст. В течение дня - небольшие возмущения.

Заход солнца в 20 часов 39 минут. Долгота дня 15 часов 53 минуты.

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