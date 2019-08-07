Тюменский "Рубин" одержал победу в Кургане

| Фото: ХК "Зауралье" Курган | Фото: ХК "Зауралье" Курган

Со счетом 3:1 завершилась встреча тюменского "Рубина" и "Горняк" из Учалов в Кургане на турнире ВХЛ памяти Николая Парышева, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Шайбы на счету Ячменёва (Кравченко, Давыдов) в первом периоде, Михаила Назарова (Жукенов) – 1:1. Фаст (Белов, Мнихович) – 2:1 и Белов (Горбунов) – 3:1.

| Фото: ХК "Зауралье" Курган | Фото: ХК "Зауралье" Курган

На стартовый поединок тренерский штаб тюменцев во главе с Михаилом Звягиным заявили практически всех игроков, пополнивших ряды "Рубина" в межсезонье. Вратарский дуэт составили "проверенные бойцы" Павел Гущин и Егор Назаров, который и заступил на последний рубеж в начале матча.

| Фото: ХК "Зауралье" Курган | Фото: ХК "Зауралье" Курган

После матча по договоренности команды провели серию буллитов. "Рубин" и здесь оказался сильнее. Свои попытки реализовали Горбунов и Мнихович. "Горняк" лишь раз огорчил Назарова.

Второй соперник на курганском турнире - "Челмет". Встреча пройдет 7 августа, начало в 14 часов по местному времени.