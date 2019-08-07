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Тюменские бильярдисты поспорят за медали городского турнира

Спорт, 12:42 07 августа 2019

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство города по бильярдному спорту пройдут в Тюмени с 8 по 18 августа.

За медали соревнований поборются юноши и девушки в возрасте до 18 лет, а также мужчины, женщины и ветераны в возрасте от 50 лет и старше, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Первые игры по "Свободной пирамиде" стартуют 8 августа. Начало в 12 часов. Они состоятся в бильярдном клубе "Звездный" (ул. Газовиков, 20/2). Участникам предстоит пройти пять турниров.

Состязания в дисциплинах "Снукер" и "Пул" развернутся 14 августа с 10 часов. Местом проведения турнира станет бильярдный клуб "Классик" (ул. Луначарского, 12).

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