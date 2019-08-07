Пожилую женщину ищут седьмые сутки в Лабытнанги

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Около 20 км леса прошли спасатели, волонтеры и родственники женщины 1935 года рождения, пропавшей в окрестностях Лабытнанги. Пенсионерку ищут седьмые сутки, сообщает информационное агентство "Север-Пресс".

Лесные дороги осмотрели с помощью квадрокоптера. Были задействованы кинологи с собаками. Опрошены десятки местных жителей. Поиски пока не дали результатов.

Напомним, женщина 1935 года рождения ушла за грибами из дома 31 июля. Собака, которая была с ней, вернулась одна.