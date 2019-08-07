Лжесотрудник банка выманил у жителя Голышманово восемнадцать тысяч рублей

| Фото: rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Мошенника, похитившего у жителя Голышмановского округа деньги, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

52-летнему потерпевшему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из банков. Он уточнил, имеется ли у мужчины карта данного банка. Собеседник пояснил, что карта имеется, но он ей не пользуется. Тогда злоумышленник уговорил потерпевшего заблокировать карту и попросил назвать данные карты. Не заподозрив обмана, потерпевший сообщил все данные. Мошеннику удалось похитить 18 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские рекомендуют гражданам быть внимательными и предусмотрительными. Сотрудники банка не просят сообщать данные банковской карты, а также коды, которые приходят в смс-сообщениях.