Тенденции на рынке недвижимости обсудили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соотношение предложения и спроса, тенденции и цены на рынке недвижимости обсудили представители банков, строительных и риелторских компаний на заседании круглого стола "Строительство, ипотека: итоги первого полугодия, перспективы на второе полугодие 2019 года", который прошел в Тюмени 7 августа.

Открывая встречу, управляющий ВТБ в Тюменской области Гариф Ромашкин отметил, что банк выдал на покупку жилья в регионе на 45% кредитов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выросли и суммы, которые берут ипотечные заемщики. По сравнению с первым полугодием 2018 года средний чек увеличился на 150 тыс. рублей и достиг 2 млн рублей.

"Мы отмечаем, что клиенты все чаще предпочитают комфортное жилье, квартиры для больших семей: спрос на такие объекты, приобретаемые в ипотеку, постепенно растет", - отметил Гариф Ромашкин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Характеризуя ситуацию на рынке недвижимости, директор федеральной риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов отметил рекордный (более 40%) рост числа предложений, который зафиксирован в регионе на рынке вторичного жилья в 2019 году - с 10 тыс. квартир в январе до 14,5 тыс. квартир к началу августа. Выросло и количество предложений в новостройках, отмечают эксперты компании UP consAllt, при этом средняя цена покупки увеличилась в среднем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"С точки зрения количества заключенных сделок, первый квартал 2019 года был очень хорошим. Во втором квартале рынок просел в целом примерно на 26 процентов, это связано с ростом цен и снижением в стране экономической активности. Рынок вторичного жилья просел чуть меньше, спрос сместился к вторичному и загородному жилью, - сообщил Ильдар Хусаинов. - Отмечу, что структура рынка заметно меняется: если два-три года назад доля новостроек составляла 35-37 процентов в общих продажах, то сейчас - меньше 17 процентов в целом по рынку. Цены в Тюменской области выросли на 11-14 процентов, это касается и вторичного жилья, и новостроек. Если делать прогнозы, то с учетом резко увеличившегося предложения, я думаю, что рост замедлится. Мы судим об этом по размерам дисконта, который дают продавцы".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Эксперт рассказал об увеличении количества межрегиональных сделок. Тюменскими квартирами активно интересуются представители других регионов, не сидят на месте и сами жители областной столицы, приобретая жилье за пределами области. Это отметили и представители компаний – застройщиков.

"К нам обращаются клиенты из разных регионов, от Калининграда до Дальнего Востока. Важно, чтобы сервисы банков позволяли удовлетворить их потребности - например, совершать удаленный платеж, сделать регистрацию", - подчеркнул директор компании "Скандия Деволпмент" Николай Никифоров.

Другим трендом последнего времени в Тюменской области является увеличение количества крупных сделок с участием ипотечного кредита, говорят участники дискуссии.

"Выросло число заемщиков, которые нуждаются в суммах более семи миллионов рублей, это покупатели квартир повышенной комфортности. Если раньше они чаще использовали собственные средства, то теперь стали активнее привлекать заемные деньги, а свои используют в бизнесе. Отмечу также снижение возраста этих заемщиков", - сообщила президент Объединения риелторов Тюмени Ирина Яременко.

Вместе с тем, у другой части клиентов ситуацию с платежеспособностью нельзя назвать оптимистичной, отметил коммерческий директор агентства недвижимости "Юнидом" Андрей Слотин, подчеркнув, что у людей есть трудности с накоплением первого взноса.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В ходе дискуссии представители риелторских компаний и предприятий-застройщиков обозначили ближайшие планы, рассказав о строящихся и планируемых объектах. По мнению представителя компании "Энко" Андрея Скосырского, одной из тенденций последнего времени является сотрудничество застройщиков, которые работают на смежных территориях.

"Мы договариваемся о том, как повысить привлекательность территории, о единой концепции района, еще до начала строительства. Конечно, у каждого застройщика свои особенности, но мы сходимся в том, что человек должен переезжать и получать эстетическое удовлетворение. Думаю, что это большой тренд, который получит развитие", - отметил коммерческий директор компании "ЭНКО" Андрей Скосырский.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Среди тем, которые поднимали на круглом столе, – вопросы взаимодействия игроков рынка недвижимости с банками, перспективы снижения ставок ипотечного кредитования и последствия введения ипотечных каникул. По мнению участников встречи, разговор получился интересным и обстоятельным.

Татьяна Ковалева