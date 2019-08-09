Тенденции на рынке недвижимости обсудили в Тюмени
Соотношение предложения и спроса, тенденции и цены на рынке недвижимости обсудили представители банков, строительных и риелторских компаний на заседании круглого стола "Строительство, ипотека: итоги первого полугодия, перспективы на второе полугодие 2019 года", который прошел в Тюмени 7 августа.
Открывая встречу, управляющий ВТБ в Тюменской области Гариф Ромашкин отметил, что банк выдал на покупку жилья в регионе на 45% кредитов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выросли и суммы, которые берут ипотечные заемщики. По сравнению с первым полугодием 2018 года средний чек увеличился на 150 тыс. рублей и достиг 2 млн рублей.
"Мы отмечаем, что клиенты все чаще предпочитают комфортное жилье, квартиры для больших семей: спрос на такие объекты, приобретаемые в ипотеку, постепенно растет", - отметил Гариф Ромашкин.
Характеризуя ситуацию на рынке недвижимости, директор федеральной риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов отметил рекордный (более 40%) рост числа предложений, который зафиксирован в регионе на рынке вторичного жилья в 2019 году - с 10 тыс. квартир в январе до 14,5 тыс. квартир к началу августа. Выросло и количество предложений в новостройках, отмечают эксперты компании UP consAllt, при этом средняя цена покупки увеличилась в среднем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
"С точки зрения количества заключенных сделок, первый квартал 2019 года был очень хорошим. Во втором квартале рынок просел в целом примерно на 26 процентов, это связано с ростом цен и снижением в стране экономической активности. Рынок вторичного жилья просел чуть меньше, спрос сместился к вторичному и загородному жилью, - сообщил Ильдар Хусаинов. - Отмечу, что структура рынка заметно меняется: если два-три года назад доля новостроек составляла 35-37 процентов в общих продажах, то сейчас - меньше 17 процентов в целом по рынку. Цены в Тюменской области выросли на 11-14 процентов, это касается и вторичного жилья, и новостроек. Если делать прогнозы, то с учетом резко увеличившегося предложения, я думаю, что рост замедлится. Мы судим об этом по размерам дисконта, который дают продавцы".
Эксперт рассказал об увеличении количества межрегиональных сделок. Тюменскими квартирами активно интересуются представители других регионов, не сидят на месте и сами жители областной столицы, приобретая жилье за пределами области. Это отметили и представители компаний – застройщиков.
"К нам обращаются клиенты из разных регионов, от Калининграда до Дальнего Востока. Важно, чтобы сервисы банков позволяли удовлетворить их потребности - например, совершать удаленный платеж, сделать регистрацию", - подчеркнул директор компании "Скандия Деволпмент" Николай Никифоров.
Другим трендом последнего времени в Тюменской области является увеличение количества крупных сделок с участием ипотечного кредита, говорят участники дискуссии.
"Выросло число заемщиков, которые нуждаются в суммах более семи миллионов рублей, это покупатели квартир повышенной комфортности. Если раньше они чаще использовали собственные средства, то теперь стали активнее привлекать заемные деньги, а свои используют в бизнесе. Отмечу также снижение возраста этих заемщиков", - сообщила президент Объединения риелторов Тюмени Ирина Яременко.
Вместе с тем, у другой части клиентов ситуацию с платежеспособностью нельзя назвать оптимистичной, отметил коммерческий директор агентства недвижимости "Юнидом" Андрей Слотин, подчеркнув, что у людей есть трудности с накоплением первого взноса.
В ходе дискуссии представители риелторских компаний и предприятий-застройщиков обозначили ближайшие планы, рассказав о строящихся и планируемых объектах. По мнению представителя компании "Энко" Андрея Скосырского, одной из тенденций последнего времени является сотрудничество застройщиков, которые работают на смежных территориях.
"Мы договариваемся о том, как повысить привлекательность территории, о единой концепции района, еще до начала строительства. Конечно, у каждого застройщика свои особенности, но мы сходимся в том, что человек должен переезжать и получать эстетическое удовлетворение. Думаю, что это большой тренд, который получит развитие", - отметил коммерческий директор компании "ЭНКО" Андрей Скосырский.
Среди тем, которые поднимали на круглом столе, – вопросы взаимодействия игроков рынка недвижимости с банками, перспективы снижения ставок ипотечного кредитования и последствия введения ипотечных каникул. По мнению участников встречи, разговор получился интересным и обстоятельным.
Татьяна Ковалева