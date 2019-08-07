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Тюменца обвиняют в убийстве знакомого

Происшествия, 15:16 07 августа 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

31 – летнему тюменцу предъявлено обвинение в убийстве знакомого, сообщает СУ СК России по Тюменской области.

По данным следствия, 3 августа в одном из подъездов дома на ул. Валерии Гнаровской Тюмени произошла ссора между обвиняемым и его 35 – летним знакомым. Злоумышленник нанес четыре удара потерпевшему в грудную клетку. От причиненных ранений мужчина погиб на месте, а обвиняемый скрылся.

Обвиняемый был установлен и задержан. В настоящее время он заключен под стражу.

Следствие проводит комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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# следствие , убийство

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