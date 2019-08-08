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В Тюмени водитель сбил пожилую женщину на велосипеде и скрылся

Происшествия, 12:42 08 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

66-летнюю женщину на велосипеде сбил водитель на неустановленной машине и скрылся в Тюмени 7 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов.

авария произошла в 9 часов напротив дома № 3 на ул. Жигулевской. У женщины, по предварительным данным, ушибы плеча и колена.

Водитель с места происшествия уехал. Очевидцев просят звонить в дежурную часть полка ДПС по телефону: 794-610.

Инна Пахомова

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# велосипедисты , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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