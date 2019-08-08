Общественники проверили пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени посетили общественники. Как рассказала на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" председатель общественного совета при областном департаменте соцразвития Екатерина Фролова, они пообщались с пенсионерами, которые проживают в учреждении. По ее словам, большинство пенсионеров довольны питанием, содержанием и отношением персонала.

"В пансионате проживают разные люди. Это и лежачие, и пожилые люди с деменцией, есть и с активной жизненной позицией ветераны, которые вполне могут себя обслужить, сами спускаются в столовую. Мы посещали это учреждение и ранее и могу с уверенностью сказать, что пенсионеры довольны условиями проживания, там также радушно и по-домашнему организовано проживание ветеранов", - отметила Екатерина Фролова.

Визит общественники организовали по собственной инициативе после случая, когда ненадлежащим образом были организованы похороны ветерана Великой Отечественной войны.

"С точки зрения этических норм, то, что произошло с погребением ветерана тыла, не вписывается ни в какие стандарты и нельзя найти причин и оправданий тому, что произошло. Но нельзя по одному факту, а это единичный случай, судить о работе всей системы социального обслуживания региона", - подчеркнула Екатерина Фролова.

В настоящее время в учреждении проходит служебное расследование для выяснения причины и виновных произошедшего. Итоги расследования будут обнародованы в средствах массовой информации.

Кроме того, по словам председателя общественного совета по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания при областном департаменте соцразвития Светланы Максимовой, в отношении учреждения будет проведена проверка качества оказания услуг.

Ранее о произошедшем в пансионате случае высказалась заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских. Она отметила, что подобная ситуация и отношение к памяти ветерана недопустимы.

"Это неприемлемо ни в человеческом, ни в профессиональном плане. Люди, которые допустили подобное, не должны оставаться в отрасли", - сказала замгубернатора.

В настоящее время в пансионате доследственную проверку начали также следователи СК РФ по Тюменской области.

Любовь Голышева