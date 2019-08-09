В выходные в Тюмень вернется настоящее лето

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По-летнему теплая погода ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 10 и 11 августа. Синоптики прогнозируют потепление до плюс 27 градусов.

Как сообщает центр Фобос, в субботу, 10 августа, воздух в течение дня прогреется до плюс 22 градусов. Ожидается переменная облачность, к вечеру возможен кратковременный дождь.

В воскресенье, 11 августа, столбики термометров поднимутся до 28 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, дождей синоптики не обещают.

Теплым будет и начало следующей недели. 12, 13 и 14 августа воздух в областном центре будет прогреваться до плюс 26 градусов.

Любовь Голышева