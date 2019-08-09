Строительство детского сада в Суходолье возобновит другой подрядчик

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительство детского сада-долгостроя в микрорайоне Суходолье в Тюмени возобновится в 2019 году.

Как рассказал заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, строить садик начинал застройщик одного из ближайших микрорайонов. Однако у компании не хватило финансовых возможностей для завершения строительства, поэтому проект был заморожен в 2016 году.

"Этот объект перешел к нам, поэтому мы отдали его на доработку департаменту образования. Специалисты сделали кое-какие замечания, ведь за время, прошедшее с начала строительства, нормативные требования изменились. Далее мы откорректировали проектную документацию, в настоящее время она проходит экспертизу", - пояснил Сергей Шустов.

Он выразил надежду, что в ближайшие два месяца будет найден подрядчик, который к 1 сентября 2020 год сдаст новый детсад.

Отметим, дошкольное учреждение располагается рядом с новым корпусом школы №65, которая примет первых учеников 1 сентября 2019 года.

Любовь Голышева