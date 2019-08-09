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HeadHunter: ежедневно занимаются спортом семь процентов тюменцев

Общество, 17:27 09 августа 2019

"Спортивный заряд" во Вконтакте | Фото: "Спортивный заряд" во Вконтакте

Семь процентов тюменцев занимаются спортом каждый день, сообщает HeadHunter Урал.

По данным исследования HeadHunter совместно со Всероссийским физкультурно-спортивным обществом "Трудовые резервы" 7 % тюменцев занимаются спортом каждый день, а 11 % — не занимаются спортом вообще.

По утверждению 44 % респондентов из региональных компаний, в их коллективе почти никто из сотрудников не занимается спортом.

Всего 15 % работают в окружении любителей спорта.

Самые популярные виды спорта в Тюменской области - легкая атлетика, занятия на тренажерах и велосипедах. Меньше всего среди участников опроса оказалось тех, кто играет в хоккей, в баскетбол и в теннис.

"Также исследование приводит весьма красноречивые данные о популяризации спорта среди сотрудников со стороны работодателей – это легко объясняет приведенные выше

цифры. Так, 58 процентов работающих соискателей из Тюменской области сообщили, что в их компаниях ничего не делается для того, чтобы они больше занимались спортом. Лишь в 21 проценте случаев внутри компаний проводятся спортивные мероприятия, еще в 11 процентах сотрудникам

предоставляются скидки на занятия в спортивных и фитнес-клубах. 9 процентов рассказали, что у них есть корпоративные спортивные команды, которые участвуют во внешних соревнованиях. У 5 процентов соискателей на рабочих местах проходит зарядка в течение дня", - рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

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# исследование , опрос , спорт

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