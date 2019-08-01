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Стартовал прием заявок на конкурс-фестиваль "Творчество для всех"

Общество, 10:34 10 августа 2019

областная организация "ВОИ" во Вконтакте | Фото: областная организация "ВОИ" во Вконтакте

Талантливых тюменцев с ограниченными возможностями здоровья соберет областной фестиваль социокультурной анимации "Творчество для всех", сообщает Тюменская областная организация "ВОИ".

Подать заявку, чтобы продемонстрировать свои таланты в любом из четырех конкурсов фестиваля, необходимо до 1 октября.

В конкурсе "Я – автор" любители литературного творчества могут представить свои произведения в номинациях "Проза" и "Поэзия". Отдельный конкурс предусмотрен для художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. В конкурсе исполнительских видов искусства жюри оценит выступления в шести направлениях: хореографии, вокале, оригинальном жанре, игре на музыкальных инструментах, художественном чтении и театральном жанре.

Конкурс ведущих "Затея" приглашает провести театрализованные, анимационные, интерактивные и игровые программы организаторов досуга, работников культуры и социальной сферы, специалистов по работе с инвалидами, студентов вузов. Отбор конкурсантов пройдет в два тура: на районном (городском) уровне и областном.

Заключительный тур фестиваля состоится 4-5 декабря в Тюмени. Помимо награждения победителей пройдет гала-концерт из лучших номеров, выставка работ, многочисленные мастер-классы и развлекательная программа.

Подробную информацию можно узнать по телефону 56-89-40 (доб. 5) и на сайте организаторов. Заявки на участие принимаются по адресу: город Тюмень, ул. 50 лет Октября, 84, корпус 2, или электронной почте:voi72@bk.ru.

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# искусство , люди с ОВЗ , творчество

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