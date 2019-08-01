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Выясняются причины ДТП с участием автобуса в Курганской области

Происшествия, 16:46 10 августа 2019

45.mchs.gov.ru | Фото: 45.mchs.gov.ru

16 пассажиров пострадали в ДТП с участием автобуса в Курганской области. Все они доставлены в лечебные учреждения, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Курганской области.

Всего в автобусе находилось 47 пассажиров, все они направлялись к базе отдыха на озере Узково. В Куртамышском районе автобус перевернулся. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, правоохранительных органов, врачи. К настоящему времени все последствия аварии ликвидированы.

По словам заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Татьяны Менщиковой, пять пострадавших, в том числе один ребенок, доставлены в Куртамышскую центральную районную больницу, остальные от госпитализации отказались. Часть пассажиров покинула место происшествия самостоятельно, всем остальным был предоставлен автобус.

Для оперативной транспортировки в случае необходимости в Курган к районной больнице Куртамыша прибыл вертолет Центра медицины катастроф, который доставил в больницу врачей из областного центра.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия. По предварительной версии причиной аварии стала техническая неисправность автобуса - отказ рулевого управления.

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# автобус , дорожная авария , Курганская область , перевозка пассажиров

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