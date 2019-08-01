Нехватка физической активности может привести к ишемии и раку, напомнили в Минздраве

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Каждый третий случай ишемической болезни сердца связан с недостатком физической активности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая.

По данным Всемирной организации здравоохранения, отсутствие физической активности является причиной примерно шести процентов смертей в мире, напомнил он.

"Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности", - сообщил в Фейсбук Олег Салагай.

Замминистра указал, что физическая активность — необходимая часть жизни каждого человека.

При этом нагрузка должна быть рациональной и "ни в коем случае не травматичной".

Салагай добавил, что регулярные занятия физкультурой способствуют сокращению риска гипертонии, сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний, депрессии, а также улучшению общего самочувствия.