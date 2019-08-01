Тюменец провел неделю в больнице после солнечного ожога

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 жителей Тюмени обратились за медицинской помощью с солнечными ожогами за два летних месяца, сообщает пресс-служба Областной клинической больницы № 1.

Один из пациентов был госпитализирован в ожоговое отделение с солнечным ожогом II степени, он провел в больнице неделю.

Основное правило поведения на солнце - после 10-15-минутных солнечных ванн следует переместиться в тень, напоминают врачи. При ярком солнце предпочтительнее гулять в тени деревьев, под зонтиком.

Время с 12 до 16 часов дня лучше всего посвятить отдыху в помещении. Одежда должна быть из натуральных материалов, свободного кроя, обязателен головной убор и солнцезащитные очки.

Если солнечного ожога избежать не удалось, кожа покраснела, отекла, появилась боль, необходимо как можно быстрее укрыться от лучей и охладить место ожога прохладной водой (около 20 минут). Не рекомендуется использовать популярное кокосовое масло перед и после загара, из-за своих свойств оно может только усилить ожог.

"Если же появились волдыри, то нельзя их вскрывать или сдирать, а также мазать пораженную кожу кремами или народными средствами, такими, как сметана, - может возникнуть воспаление или даже нагноение. Самое верное решение в этом случае - обратиться к врачу-хирургу или в приемное отделение ОКБ № 1. Врач проведет обработку места ожога в стерильных условиях и даст рекомендации по уходу за пораженной кожей", - советует заведующий ожоговым отделением Александр Поляков.