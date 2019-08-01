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Более трехсот работ представят на выставке "75 лет вместе"

Общество, 17:05 12 августа 2019

из группы "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" во ВКонтакте | Фото: из группы "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" во ВКонтакте

Более 300 работ различных видов искусства представят на посвященной юбилею Тюменской области и юбилею отделения Союза художников России выставке "75 лет вместе", которая откроется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Совесткая, 63) 14 августа в 18 часов, сообщают организаторы.

Участниками проекта станут более 70 художников Тюменской области, среди них такие мэтры живописи, как Александр Новик, Юрий Юдин, Михаил Гардобей, Николай Распопов, Игорь Щетинин, Александр Павлов. Наряду с заслуженными художниками в выставке примут участие и молодые дарования, недавно ставшие членами Союза художников России, а также известные мастера резьбы по кости Наталья Фофанова, Минсалим Тимергазеев, Зинаида Ластовская.

Всего для экспонирования на выставке отобрали более 300 работ различных видов искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

В рамках выставки пройдут мастер-классы по живописи, а также лекции об изобразительном искусстве и художниках Тюменской области XXI века.

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# выставка , картины , музей

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