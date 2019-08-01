Ткань и маркировка важны при выборе школьной формы

| Фото: Роскачество во ВКонтакте | Фото: Роскачество во ВКонтакте

При выборе школьной формы нужно обращать внимание на ткань и маркировку, сообщают эксперты Роскачества.

При наличии синтетики в составе ткани паниковать не стоит. При определенном количестве она только улучшает свойства ткани: вещь становится прочнее, школьная форма меньше мнется и лучше сидит, отмечают специалисты.

Если в составе больше 70 % полиэстера или полиамида, то форма может иметь эффект "парника", потому что такая ткань не будет "дышать" и впитывать влагу.

Если верх костюма на 70 % состоит из шерстесодержащих тканей, а подкладка на 100 % из полиэфирных волокон, то он не соответствует требованиям по безопасности. Также эксперты рекомендуют обращать внимание на состав подкладки. Она должна состоять из хлопка или вискозы.

Роскачество советуют обращать внимание на качество швов. Они должны быть крепкими, а низ брюк обработан.

Еще одним основным критерием выбора школьной формы является маркировка. На этикетке должны быть указаны: данные производителя, состав ткани и рекомендации по уходу.

“В маркировке должно быть четко указано, для кого предназначено изделие: маркерами служат указание возраста, слова "для детей", "для школьного возраста" или "для подростков". Если этого нет, возможно, что продукция декларировалась производителем как взрослая, а к взрослой одежде предъявляются менее строгие требования", – отмечает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Перед покупкой можно попросить у продавца сертификат соответствия, советует руководитель комитета по вопросам школьной формы "Союзлегпрома" Елена Снытникова. Если у продавца нет сертификата соответствия или он не может сообщить его номер, это должно насторожить.