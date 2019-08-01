Двадцать девять миллионов рублей из регионального бюджета направят в Ялуторовский район на "Чистую воду"

| Фото: Тюмень Водоканал | Фото: Тюмень Водоканал

Более 29 млн рублей направят в бюджет Ялуторовского муниципального района на реализацию программы "Чистая вода". Данное распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Выделенные средства пойдут на установку водоочистных сооружений в селах Новоатьялово, Петелино и Хохлово. Установка павильонов очистки и подключение к централизованной системе водоснабжения позволит обеспечить жителей населенных пунктов качественной питьевой водой.

Кроме того, на эти средства будет выполнена разработка проектной документации на строительство водопроводных сетей в с. Сингуль Татарский, д. Южное, с. Киева, д. Анисимовка, с. Зиново, с. Хохлово Ялуторовского района.

Более 7 млн рублей выделят на капитальный ремонт водопровода в с. Пятково Упоровского района. Распоряжение о направлении средств в бюджет муниципалитета подписал глава региона Александр Моор.

На выделенные деньги планируется выполнить замену чугунных трубопроводов на полиэтиленовые общей протяженностью 3,2 км. Реализация этих мероприятий позволит обеспечить качественными и бесперебойными услугами водоснабжения частные домовладения, а также социально-значимые объекты – школу, Пятковский филиал больницы, пекарню.

Напомним, что работа по обеспечению чистой питьевой водой в Тюменской области ведется системно с 1996 года, когда в регионе стартовала программа "Обеспечение населения юга Тюменской области питьевой водой". Сегодня эта работа вошла в подпрограмму "Чистая вода" национального проекта "Экология", запланированного на 2019-2024 годы. Основной объем ввода водоочистных станций пришелся на 2002-2011 годы. К 2011 году все районные центры обеспечили водой питьевого качества. Дальше "Чистая вода" пошла в малые населенные пункты.

Качественной водой уже обеспечены около 90 % жителей региона. Только в 2018 году в небольших деревнях и селах Тюменской области были установлены 122 станции водоочистки, которые обслуживают в общей сложности более 27 тыс. человек. В 2019 году планируется установить еще 79 таких станций. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой еще 25 тыс. жителей Тюменской области.