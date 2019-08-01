Профессионалы Extreme Expo дадут мастер-классы в день рождения Тюменской области

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Серия открытых мастер-классов от профессиональных спортсменов Экстрим ЭКСПО пройдет на набережной Туры 16 августа, начало в 17 часов, сообщают организаторы.

Мастер-класс по скалолазанию проведут представители Тюменской областной федерации скалолазания. Он пройдет на скалодроме, установленном на пешеходном мосту.

Мастер-класс "Ударная техника в ММА" проведут руководитель, тренер клуба ЦЕНТР ММА Сергей Курильченко (профессиональный боец ММА, чемпион Европы и мира по тайскому боксу) и Альберт Хайруллин (профессиональный боец Муай Тай (11 боев в Тайланде), чемпион Европы и мира.

Мастер-класс по чирлидингу проведут лучшие российские атлеты федерации Тюменской области.

Мастер-класс по воркауту проведут лидеры спортивно-молодежного движения Street workout.

Кроссфит: мастер-классы по развитию силы, выносливости и ловкости от фитнес-клуба CrossFit GUDRON. Силовой экстрим от фитнес-клуба SibearianFit.

Также участников ждут мастер-классы по футбольной панне и RC Drift, выступления творческих коллективов Тюмени и контест по скейтбордингу и BMX.

"Обычно "Экстрим ЭКСПО" проводится в формате спортивно-зрелищного шоу, где главные герои – это сильнейшие атлеты из разных направлений спорта, которые соревнуются между собой. В этот раз мы хотим сфокусировать внимание на гостях и жителях города. Для них будут организованы мастер-классы практически на каждой заявленной площадке, и каждый вид спорта станет максимально доступным для гостей фестиваля", – рассказал организатор фестиваля Extreme Expo Иван Шмонин.

Вход на фестиваль свободный.