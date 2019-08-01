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Поезд насмерть сбил пожилого мужчину под Тюменью

Происшествия, 16:56 12 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обстоятельства гибели мужчины 1952 года рождения на железной дороге выясняют следователи, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла 10 августа. В 22 часа 50 минут на перегоне Тюмень – Утяшево пассажирский поезд смертельно травмировал мужчину 1952 года рождения.

"Подаваемые машинистом поезда сигналы большой громкости и экстренное торможение не позволили избежать наезда", — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Будут приняты процессуальные решения.

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# железная дорога , следователи

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