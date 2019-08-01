Поезд насмерть сбил пожилого мужчину под Тюменью
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Обстоятельства гибели мужчины 1952 года рождения на железной дороге выясняют следователи, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
Трагедия произошла 10 августа. В 22 часа 50 минут на перегоне Тюмень – Утяшево пассажирский поезд смертельно травмировал мужчину 1952 года рождения.
"Подаваемые машинистом поезда сигналы большой громкости и экстренное торможение не позволили избежать наезда", — рассказали в ведомстве.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Будут приняты процессуальные решения.