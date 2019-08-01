Жительница Тюмени пострадала, катаясь на электросамокате

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рваную рану в области левого голеностопного сустава получила 26-летняя женщина, упав с электросамоката. Инцидент произошел в Гилевской роще, сообщает Станция скорой медицинской помощи.

Первую помощь женщине оказал очевидец происшествия, который наложил тугую давящую повязку на рану и остановил кровотечение. Медики скорой помощи после обработки раны, наложения повязки и иммобилизации конечности оперативно доставили пострадавшую в областную клиническую больницу № 2.

Оказав необходимую хирургическую помощь, медики провели вакцинацию от столбняка и рекомендовали пациентке амбулаторное наблюдение в поликлинике по месту прикрепления.

10 и 11 августа врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 351 жителю областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 527 пациентов. В службы неотложной помощи поликлиник передано 312 вызовов.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 173 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Количество бригад на линии за прошедшие сутки – 41, нагрузка на одну бригаду – 17 вызовов.

Бригады скорой спасли 75 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 16 пациентам в состоянии комы, шока, 25 – с острым коронарным синдромом, 34 – с нарушением мозгового кровообращения.