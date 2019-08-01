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Общественный транспорт в дни празднования юбилея области будет работать дольше

Общество, 08:11 14 августа 2019

"Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

11 маршрутов общественного транспорта Тюмени в дни празднования 75-летия Тюменской области будет работать до часу ночи, сообщает Тюменьгортранс.

Для обеспечения жителей и гостей города возможностью проезда из центральной части в спальные районы в ночь с 16 на 17 августа, а также в ночь с 17 на 18 августа режим работы пассажирского транспорта общего пользования на маршрутах №№ 1, 2, 15, 17, 20, 25, 30, 47, 51, 88, 89 будет продлен до 1 часа.

Движение автобусов в праздничные пятницу и субботу будет осуществляться по действующим схемам маршрутов. Согласно информации представителей УГИБДД УМВД по Тюменской области перекрытий движения автотранспорта на улицах, обслуживаемых пассажирским транспортом общего пользования, не планируется.

Информация о расписании движения автобусов 16 и 17 августа будет размещена на сайте службы сопровождения регулярных перевозок МКУ "Тюменьгортранс" tgt72.ru в разделе "Расписание", в мобильном приложении "Тюмень.Транспорт", а кроме того, уточнить расписание движения можно у операторов информационно-справочной службы по телефону 8-800-250-07-22.

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# автобусы , юбилей области

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