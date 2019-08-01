Тюменский велогонщик завоевал кубок известных соревнований

| Фото: ТГМЦ | Фото: ТГМЦ

Воспитанник детско-юношеской спортивной школы № 4 в Тюмени Кирилл Миллер стал обладателем переходящего кубка XXXIV Велогонки-критериум на призы заслуженного мастера спорта Сергея Усламина.

Как сообщает городской многопрофильный центр, участниками спортивного события стали более 100 человек от 12 лет и старше из областного центра, Москвы, Оренбурга, Екатеринбурга, Челябинска, Первоуральска, Кургана, Асбеста и других городов.

Трасса велогонки прошла по улицам Володарского, Орджоникидзе, Хохрякова, Водопроводная. Профессиональные спортсмены, любители и ветераны велосипедного спорта преодолевали 4, 10, 12, 18, 20 кругов.

По итогам испытания был определен победитель, чье имя будет выгравировано на кубке. "Эта традиция положена в основу соревнований. Первый спортсмен, удостоившийся подобной чести - омский велосипедист Дмитрий Мазнёв. Он победил в 1985 году. За эти годы на кубке свободного места уже не осталось, поэтому разыгрывается уже второй кубок имени Сергея Усламина, на котором пока выбито три фамилии. Сегодня появится четвертая", - прокомментировала директор ДЮСШ № 4 Светлана Кугаевская.

Кирилл Миллер занимается велоспортом седьмой год. "В велогонке Усламина участвую несколько лет, а вот переходящий кубок завоевал впервые, - отметил спортсмен. - Моими помощниками на пути к победе стали терпение и хорошая физическая подготовка, так как последний месяц усиленно готовился к соревнованиям. Я безгранично счастлив".

Добавим, что в рамках XXXIV Велогонки-критериум на призы заслуженного мастера спорта Сергея Усламина прошел заезд для спортсменов-любителей велосипедного спорта в память судьи республиканской категории, первого и единственного в Тюменской области национального комиссара Международного союза велосипедистов Адольфа Кондратьева. По результатам соревнований лучшему спортсмену в возрастной категории 46 +, которым стал Георгий Вьюшков, вручили подарок - телевизор.