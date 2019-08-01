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Будущих архитекторов приглашают на День открытых дверей

Общество, 08:30 14 августа 2019

ТИУ | Фото: ТИУ

День открытых дверей пройдет в Центре архитектурной подготовки и переподготовки (ЦАПП) при Институте архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета 17 августа. В рамках мероприятия ребятам 5-6 лет, школьникам и их родителям расскажут о процессе архитектурно-художественного образования, сообщает пресс-служба ТИУ.

На общем собрании родители узнают об особенностях процесса подготовки будущих архитекторов, о традициях центра и современных тенденциях в творческом развитии, а также смогут задать вопросы относительно подготовки, поступления в ЦАПП, сдачи вступительных испытаний в АРХИД. Все желающие смогут записаться в архитектурно-художественные классы на 2019-2020 учебный год, на подготовительные курсы для абитуриентов.

После официальной части можно будет посетить открытые уроки и мастер-классы педагогов по предметам программы ЦАПП. Кроме того, для гостей проведут экскурсию по выставке работ и проектов учащихся центра.

День открытых дверей начнется в 12 часов по адресу: ул. Нагорная, 6. Получить консультацию и записаться на День открытых дверей можно по телефону: 28-37-03 или пройти регистрацию по ссылке.

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# День открытых дверей , ТИУ

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