Седьмой выпуск стандартных марок вышел в обращение

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Продажа новых стандартных марок для оплаты почтовых отправлений началась в центральном отделении Почты России в Тюмени. Седьмой выпуск "Орлы" состоит из 12 марок с номиналом от 50 копеек до 100 рублей, сообщает филиал Почты России.

Это первая замена стандартных почтовых марок с 2009 года. На предыдущем выпуске были изображены кремли российских городов. Марки с кремлями продолжат действовать на ряду с новыми марками.

На почтовых миниатюрах изображена эмблема организаций федеральной почтовой связи Российской Федерации, по оформлению они напоминают первую почтовую марку Российской империи, выпущенную 10 декабря 1857 года.

Помимо микротекста, уникальной фигурной высечки и использования специальных красок впервые почтовые марки изготовлены на самоклеящейся бумаге с защитными волокнами и специальными надсечками от переклеивания.