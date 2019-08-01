Югорчанин незаконно выловил сибирского осетра почти на четыре миллиона рублей

| Фото: УМВД России по Югре | Фото: УМВД России по Югре

Мужчину, подозреваемого в незаконном вылове сибирского осетра, задержали в Нижневартовском районе, сообщает УМВД России по Югре.

Злоумышленник без специального разрешения сетью выловил 10 особей сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. Мужчину задержали при погрузке пойманной рыбы в автомобиль.

В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейские обнаружили еще 23 особи ценной рыбы. Ущерб превысил 3,6 млн рублей. Изъяты две металлические банки с охотничьим порохом общей массой более 280 гр.

Возбуждены уголовные дела.