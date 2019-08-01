Четверо северян расправились над селянином

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Четыре жителя Ямала, обвиняемые в убийстве мужчины, предстанут перед судом. Расследование уголовного дела, возбужденное в 2018 году, завершено, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО.

Преступление было совершено в ночь с 7 на 8 августа 2018 года. В с. Гыда Тазовского района четверо юношей 2000 и 1998 годов рождения распивали спиртное. Они откликнулись на предложение одного товарища убить находившегося в квартире односельчанина.

Заручившись поддержкой приятелей, зачинщик с силой пнул оппонента по голове, а затем, передавая друг другу отвертку и нож, злоумышленники по очереди нанесли мужчине не менее 84 ударов. Свою жертву они добивали стеклянной бутылкой.

После злоумышленники решили похитить из склада местного предпринимателя пять бутылок водки. Они попытались взломать стену, но потерпели неудачу. Тогда молодые люди сорвали навесной замок и проникли внутрь. Но им не удалось уйти с добычей — их своим появлением спугнул владелец склада.

Причастность обвиняемых к преступлениям установили, самих злоумышленников задержали 11 августа 2018 года. В ходе предварительного следствия участники преступления признали вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в окружной суд.