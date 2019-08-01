День области в Тюменском районе отпразднуют на шести площадках

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

День области отметят на шести площадках Тюменского района 16 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На территории Боровского, Богандинского, Винзилей, Каскары, Кулаково и Московского праздничная программа пройдет с 18 до 21 часа.

Организаторы подготовили концерты с участием творческих коллективов, будут работать интерактивные площадки, пройдут флешмобы и мастер-классы в различных направлениях. Поклонники активного образа жизни смогут выполнить нормативы комплекса ГТО, предложат свои услуги палатки здоровья.

Так, в поселке Боровский пройдут танцевальный и вокальный батлы, конкурс-состязание "Мама, папа, я - спортивная семья", гастрономический фестиваль "Тюменский пирог" с участием трудовых коллективов предприятий и организаций и жителей поселка.

Поселок Богандинский приглашает принять участие в параде – дефиле "Лето - 2019", акции "Марафон социальных инициатив, "Богандинский - территория добрых дел", шахматном турнире на асфальте "Короли против королев", где каждый сможет перевоплотиться в шахматную фигуру.

В пос. Винзили пройдет мото-флешмоб "Я здесь живу, и край мне этот дорог!", участниками которого станут байк-клуб "Винзили" и клуб "Квадроциклы Винзили". Самые активные гости праздника станут участниками конкурса на лучшую частушку "Край Тюменский – лучший край!". Всех ждет гастрономический фестиваль "Тюменская окрошка" и танцевальный флешмоб "Это Родина моя"!

Село Каскара подарит жителям Тюменского района и гостям праздника гастрономический фестиваль "Ягодный разгуляй", где будут представлены выставка варенья, конфитюров, повидла и компотов, мастер-классы по приготовлению варенья и компотов местных сортов ягод, дегустация плодово-ягодных заготовок местных рукодельниц. Всех желающих ждут блины, испеченные на метровой сковородке, которые можно будет попробовать с вареньем, а так же большой самовар с чаем. Фестиваль "75 крыльев", при поддержке ПРОДО "Тюменский бройлер" приглашает узнать рецепты изготовления куриных крыльев и маринада.

Село Кулаково удивит участников гигантской раскраской "С днем рождения Тюменская область!", анимационными играми и конкурсами, где детям будет предложено поучаствовать в народных играх и построить тридевятое царство вместе с героями народных сказок, а также показательные выступления от спортивного клуба тхэквондо "Сибирь" и гастрономический фестиваль "Уха – царица".

А поселок Московский представит интерактивную площадку "Уроки актерского мастерства", игры с песком "Пескотерапия" на специализированном столе. На гастрономическом фестивале "Тюменский чай" предложит дегустацию чая, меда, варенья, большой праздничный пирог. Главный приз фестиваля - самовар.