На железнодорожном участке крымского моста включили свет

| Фото: www.most.life | Фото: www.most.life

Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту, сообщается на сайте “Крымский мост”.

На километровом пилотном участке, ближе к таманскому берегу, на три часа включили почти 150 светильников. Они расположены на стойках с шагом от 13 до 16 метров. Степень освещенности путей в темное время суток проверили на соответствие проектным расчетам.

"Монтаж системы освещения на мосту продолжается. Мы поэтапно устанавливаем оборудование и проверяем, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов для их обслуживания освещался равномерно. На пилотном участке интенсивность света достаточная для хорошей видимости, при этом не превышен порог яркости: свет не будет ослеплять машинистов поездов", - рассказал ведущий инженер технического надзора компании "СГМ-Мост" Олег Севера.

Осветительная система двухпутной дороги состоит из почти 2,5 тысяч светильников. В них – около 60 тысяч экономных энергосберегающих светодиодов. Они будут автоматически включаться в работу, когда интенсивность солнечного света снизится до 20 люксов, и выключаться в утренние часы. В случае необходимости систему можно настроить дистанционно.

Монтаж стоек освещения со светильниками выполнен почти на 60 %. Они ставятся на пролетных строениях с обеих сторон двухпутной дороги. Световые приборы подобраны с учетом климатических особенностей региона: в Керченском проливе часто бывают штормы и туманы. Светильники – влагостойкие, с антикоррозийной защитой корпуса. Поток света – направленный, для контрастной видимости в любую погоду. Цветовая температура приближена к естественному белому свету.

Параллельно идет монтаж архитектурной подсветки фарватерного участка. На мосту еще предстоит выполнить большой комплекс работ по устройству верхнего строения пути, установке шумозащитных экранов, локальных очистных сооружений. Далее начнется обустройство путей железнодорожной автоматикой – это устройства сигнализации, централизации и блокировки. Продолжается строительство зданий для службы эксплуатации. Железнодорожная часть заработает, как и планируется, в конце текущего года.