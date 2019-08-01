Слет успешных предпринимателей в седьмой раз пройдет в Тюмени

| Фото: forumsup.ru | Фото: forumsup.ru

Седьмой международный молодежный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей-2019" пройдет в Тюмени 13, 14 и 15 сентября. Опытные и начинающие предприниматели смогут пообщаться в неформальной атмосфере, каждый участник форума получит возможность найти сотрудников, клиентов, партнеров и инвесторов, приобрести новые компетенции, получить ресурсы для развития и масштабирования своего бизнеса.

Форум будет проходить на территории оздоровительного центра "Олимпийская ребячка". В стартовый день 13 сентября участников ждет бизнес-игра "Завод", где каждый желающий сможет примерить на себя роль сотрудника завода любой должности. Бизнес-игра позволит погрузиться в атмосферу предпринимательства, научит налаживать коммуникации внутри команды и принимать правильные управленческие решения в условиях ограниченных ресурсов. На этот же день запланирована ярмарка инвестиций, по итогам которой авторы лучших бизнес-проектов смогут претендовать на получение средств от частных, корпоративных и государственных инвесторов.

Официальное открытие форума состоится 14 сентября. В пленарном заседании примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Запланированы также работа большого нетворкинга, тематических площадок по развитию международного, социального, молодежного и женского предпринимательства, мастер-классы. А в рамках фестиваля правды о бизнесе True Story Fest известные предприниматели расскажут реальные истории о развитии своего дела, взлетах и падениях, реальном предпринимательском опыте.

15 сентября своими знаниями поделятся ведущие спикеры, в числе которых основатель Roistat Герман Гаврилов и президент компании MG.capital Игорь Мгеладзе. Участники форума также побывают на дискуссионных тематических площадках "Международное предпринимательство", "Менторская гостиная", "Социальное предпринимательство", "Женское предпринимательство", "Молодежное предпринимательство". Для желающих также организуют квиз-игру по предпринимательству.

Идея создания форума родилась в 2013 году среди членов комитета по развитию молодежного предпринимательства Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ". Особенностью форума является то, что он создается предпринимателями для предпринимателей. И, если в 2013 году в нем участвовали 150 предпринимателей из Тюмени и юга области, то в 2018 году форум объединил на своей площадке 1,5 тыс. бизнесменов из более чем 40 регионов РФ и шести стран мира.

Адрес площадки форума – Тюменская область, 42 км. Ирбитского тракта, база "Олимпийская ребячка". Сайт форума: http://forumsup.ru/. E-mail форума: forumsup@crbrus.ru. Контактный телефон: +7 982 988 3676

Любовь Голышева