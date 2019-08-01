Мастер-класс по изготовлению деревянной игрушки прошел в поселке Московский

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Мастер-класс по изготовлению деревянной игрушки прошел в пос. Московский Тюменского района в рамках партпроекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок". Провел его мастер деревянного зодчества Святослав Шитов, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Координатор партпроекта, секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, приветствуя участников мероприятия, отметил: "Мастер-класс – это возможность прикоснуться к великому культурному наследию, погрузиться в атмосферу всемирно известного произведения нашего земляка Петра Ершова".

Глава Тюменского района, секретарь местного отделения партии Светлана Иванова отметила, что мастер-класс Святослава Шитова путешествует по району, он уже побывал в Салаирке, Новотарманске, Кулаково, Нариманова и Горьковке.

Директор средней школы пос. Московский Наталья Михальчак уверена, что подобные мероприятия носят не только развлекательный, но и образовательный характер: "Во-первых, дети узнают новые сведения о деревянном зодчестве, понимают, что сами могут творить, создавать красивые вещи. Во—вторых, мастер-класс, на котором они обращаются к образам "Конька-горбунка", вызывает у них интерес к произведению и его автору. Думаю, те, кто еще не прочитал сказку, обязательно это сделают".

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Мастер-класс увлек детей: они с удовольствием работали над созданием любимых персонажей из сказки Петра Ершова - Конька, Рыбы-Кита, Жар-Птицы. Под руководством Святослава Шитова ребята ошкурили, загрунтовали и раскрасили деревянные фигурки. Мастер не только показывал ход работы над игрушкой, но и знакомил детей с ее историей. Испокон веков Тюмень славилась своими промыслами, один из самых древних – художественная обработка древесины. Наряду с бытовыми предметами изготавливалась и деревянная игрушка "солнечный конек", столь любимая сибиряками.

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Самой маленькой участнице мастер-класса, Олесе, всего четыре года. В работе ей помогала мама. "Мы живем в селе Гусево и специально приехали в Московский на встречу с мастером. Дочка очень любит рисовать, поэтому мы не могли пропустить этот мастер-класс, да и я сама увлеклась работой, убедилась, что создание игрушки, действительно, очень захватывает, - рассказала Ирина Сафонова. – "Конек-горбунок" - сказка моего детства, казалось бы, столько лет прошлось с момента ее прочтения, но я прекрасно ее помню".

Отметим, что в ходе мероприятия дети и взрослые смогли увидеть выставку квилт-клуба "Сибирская палитра", посвященную знаменитой сказке. Проект "Конек-горбунок. Лоскутная сказка" стартовал в 2014 году, и его уже посмотрели не только жители региона, но и далеко за его пределами. Также для родителей состоялся семинар на тему "Сказки Тюменского края", который провел Александр Миронов. Он рассказал гостям праздника о том, как рождались сказки и какой смысл в них вкладывали наши предки.