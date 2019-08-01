Жительнице Тюменской области вручили медаль "75 лет освобождения Севастополя"

| Фото: пресс-службы департамента социального развития Тюменской области | Фото: пресс-службы департамента социального развития Тюменской области

Участнице Великой Отечественной войны Марии Сидоровне Загребельной вручили юбилейную медаль "75 лет освобождения Севастополя".

Ветеран - единственный участник тех героических событий, проживающий в Тюменской области, а точнее в Тобольске, сообщает пресс-служба департамента социального развития региона.

Мероприятие прошло по-домашнему, за чайным столом. После встречи гостей и журналистов состоялась церемония награждения памятным знаком. Медаль вручил глава Тобольска Максим Афанасьев. Также поздравить Марию Сидоровну приехали председатель городской думы Андрей Ходосевич, председатель городского совета ветеранов Владимир Габрусь и начальник управления социальной защиты населения Тобольска Елена Елесина.

| Фото: пресс-службы департамента социального развития Тюменской области | Фото: пресс-службы департамента социального развития Тюменской области

Солистка детского эстрадно-вокального пения "Зазеркалье" Лала Мухаметшина исполнила музыкальный подарок "Я хочу, чтобы не было войны". Гости были приглашены к чаю, где Мария Сидоровна поделилась воспоминаниями военных лет.

| Фото: пресс-службы департамента социального развития Тюменской области | Фото: пресс-службы департамента социального развития Тюменской области

Она родилась в 1923 году в Крыму. Военные годы были тяжелыми, долгое время она считалась без вести пропавшей. Медаль "За оборону Севастополя" нашла ее только в 1948 году.

"Войну встретила, когда мне было 19 лет. Призвали из колхоза на оборону Севастополя. В полку меня спросили – умеешь на лошади скакать? Я ответила: "Да". Солдаты сказали мне закрыть глаза и обвязали чем-то, посадили на лошадь, – рассказала Мария Сидоровна. – Ничего не сказав, отправили в лес – там меня должны были встретить. Я добралась до места и меня начали разматывать. Только потом поняла, что это было полковое Красное знамя".

В 1945 году девушка помогала возить раненых в госпитали. До конца войны находилась в 106 запасном военном лагере Севастополя – оттуда солдат отправляли на передовую. После войны работала на заводе и нянечкой в детском саду.

Два года назад сын перевез Марию Сидоровну из Крыма в Тобольск. В свободное время она любит читать и вязать подарки детям и внукам.

| Фото: пресс-службы департамента социального развития Тюменской области | Фото: пресс-службы департамента социального развития Тюменской области

Отметим, что в 34 областях России участникам обороны Севастополя вручат памятные знаки "75 лет освобождения Севастополя".