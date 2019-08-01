  • 14 августа 201914.08.2019среда
  • USD65,6017
    EUR73,4149
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северо-восточный

Археологическая экспедиция ТюмГУ нашла уникальное захоронение

Общество, 14:10 14 августа 2019

архив Института археологии РАН | Фото: архив Института археологии РАН

Древнейшее захоронение гуннов, представителей тюркских племен, обнаружила во время раскопок в дер. Старо Лыбаево на урочище Устюг археологическая экспедиция ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В экспедиции участвовали студенты и аспиранты Института социально-гуманитарных наук под руководством профессора, доктора исторических наук Натальи Матвеевой.

В ходе раскопок были найдены останки погребенных с вытянутыми башнеобразными черепами. Как полагают ученые, в раннем младенчестве будущим воинам гунны бинтовали головы. Считалось, что яйцеголовые становятся настоящими лидерами.

Собранный на урочище Устюг материал может стать ответом на вопрос: почему древние азиатские кочевники гунны сперва облюбовали Сибирь, а не Европу. Подробности раскопок будут опубликованы в интервью с руководителем экспедиции, профессором кафедры археологии, истории древнего мира и средних веков, доктором исторических наук Натальей Матвеевой.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# археология , раскопки , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 14.08.2019Слет успешных предпринимателей в седьмой раз пройдет в Тюмени
14:10 14.08.2019Археологическая экспедиция ТюмГУ нашла уникальное захоронение
13:59 14.08.2019Патрульные на велосипедах появились в Тюмени
13:48 14.08.2019Жительнице Тюменской области вручили медаль "75 лет освобождения Севастополя"