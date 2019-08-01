Археологическая экспедиция ТюмГУ нашла уникальное захоронение

| Фото: архив Института археологии РАН | Фото: архив Института археологии РАН

Древнейшее захоронение гуннов, представителей тюркских племен, обнаружила во время раскопок в дер. Старо Лыбаево на урочище Устюг археологическая экспедиция ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В экспедиции участвовали студенты и аспиранты Института социально-гуманитарных наук под руководством профессора, доктора исторических наук Натальи Матвеевой.

В ходе раскопок были найдены останки погребенных с вытянутыми башнеобразными черепами. Как полагают ученые, в раннем младенчестве будущим воинам гунны бинтовали головы. Считалось, что яйцеголовые становятся настоящими лидерами.

Собранный на урочище Устюг материал может стать ответом на вопрос: почему древние азиатские кочевники гунны сперва облюбовали Сибирь, а не Европу. Подробности раскопок будут опубликованы в интервью с руководителем экспедиции, профессором кафедры археологии, истории древнего мира и средних веков, доктором исторических наук Натальей Матвеевой.