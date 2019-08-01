ГидыTMN55+ поздравят тюменцев с 75-летием региона в формате виртуального путешествия

| Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение"

Участники проекта "ГидыTMN55+" поздравят тюменцев с 75-летием региона в формате виртуального путешествия в ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1а,) 15 августа в 12 часов, сообщают организаторы.

Активисты проекта представят всем желающим авторские экскурсии с использованием очков виртуальной реальности, тач-панели и интерактивного киоска.

Тюменцы с опытом, прошедшие профессиональную подготовку, в очередной раз покажут гостям виртуальные туры на любой вкус и расскажут об истории первого русского города в Сибири. Кроме того, гиды 55+ проведут тематический интерактивный квиз.

В этот же день, изучить областную столицу через призму очков виртуальной реальности смогут подопечные отделения милосердия Областного геронтологического центра. Гиды 55+ продемонстрируют маломобильным гражданам массу интересных и красивых панорам нашего города. Пожилые люди получат возможность удаленно побывать в любых местах и посетить желаемые достопримечательности.

Напомним, социальный проект "ГидыTMN55+" Тюменского регионального Благотворительного фонда "Старшее поколение" реализуется в партнерстве с Областным геронтологическим центром и является победителем конкурса Фонда президентских грантов.