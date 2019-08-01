Жилой фонд Тюменской области на 64% готов к зиме

| Фото: minstroyrf.ru | Фото: minstroyrf.ru

30,673 млн кв. метров жилья в Тюменской области готовы к осенне-зимнему периоду по данным на 1 августа. Это составляет 63,9 % жилого фонда, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области.

Лучше всего дела обстоят в Бердюжском, Казанском, Уватском и Упоровском муниципальных районах, где готовность к отопительному сезону составляет от 95,3 до 98 %. Среди отстающих такие муниципальные образования, как Викуловский и Юргинский районы.

К работе в низких температурах по состоянию на 1 августа готовы 638 специальных машин (63,4 % от плана). Лучше всего с этой работой справляется Ишим, Тобольск, Заводоуковский городской округ, где готовность уборочной техники составляет 100 %. Необходимо принять дополнительные меры для достижения плановых показателей Омутинскому, Тюменскому, Викуловскому районам.

На случай чрезвычайной ситуации в регионе сформировано 267 аварийных бригад, в распоряжении которых 424 единиц спецтехники. Их задача ‒ максимально оперативно локализовать и ликвидировать аварии в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Однако основной упор следует делать на то, чтобы такие ситуации не возникали. В целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения в регионе отремонтировано 7,7 км теплотрасс, что составляет 20,6 % от запланированного объема.

Главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко провел анализ обращений граждан в сфере ЖКХ. Чаще всего обеспокоенность людей вызывают функционирование системы отопления и тарифы на коммунальные платежи. Рассмотрение каждого обращения стоит на контроле инспектора.

Комиссиями, образованными органами местного самоуправления в срок до 15 сентября будут проведены проверки потребителей тепловой энергии; до 1 ноября - теплосетевых и теплоснабжающих организаций.

Проверки готовности к отопительному периоду муниципальных образований Тюменской области будут осуществлены Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору начнутся 2 октября и закончатся 15 ноября.

Добавим, по поручению полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко уделяет особое внимание подготовке к осенне-зимнему периоду в регионе, который начинается не позднее дня, следующего за периодом, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней была ниже восьми градусов Цельсия, как правило в Тюменской области такое происходит в середине сентября.