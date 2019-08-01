Кассиров торговых предприятий региона обучат отличать подлинность банкнот

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Дистанционное обучение и тестирование кассовых работников торговых организаций по темам "Подлинность банкнот и монет Банка России" и "Платежеспособность банкнот и монет Банка России" бесплатно проводит Центробанк, сообщает отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

В течение месяца кассовые работники самостоятельно изучат учебные материалы электронного курса, а затем пройдут дистанционное тестирование. Такой формат удобен тем, что доступ к учебным материалам можно получить круглосуточно и обучаться в любое удобное время.

Кассиры получат подробную информацию о внешнем оформлении денежных знаков, защитных элементах банкнот, научатся определять их подлинность и платежеспособность.

Успешно прошедшие тестирование кассовые работники получат именной сертификат и специальный отличительный знак (наклейка), подтверждающие прохождение обучения по программе Банка России.

"Зачастую кассиры отказываются принимать порванные, загрязненные купюры, с нанесенными посторонними надписями, а в некоторых случаях не могут отличить фальшивую банкноту от настоящей. Повышение уровня знаний кассовых работников позволит снизить риски попадания поддельных банкнот в наличное денежное обращение через сферу торговли, а также сократит случаи отказа работников в приеме у населения поврежденных денежных знаков", – сообщил заместитель управляющего отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка Сергей Масловских.

Подробная информация об обучении здесь.

Регистрация на учебный курс проводится через представителей розничных сетей (ответственных координаторов).