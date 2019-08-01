Ягоды, фрукты, овощи лучше замораживать или мариновать, рассказали эксперты

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Какой вид сохранения продуктов на зиму эффективнее: замораживание, сушка, квашение и соление, термическая обработка, выяснили эксперты Роскачества.

Заморозка позволяет сохранить больше всего полезных веществ. Замораживать можно все, но лучше хранить в морозилке то, на что зимой цена значительно вырастет: малину, клубнику, спаржу, болгарский перец.

Перед заморозкой овощи лучше бланшировать, грибы отварить, зелень мелко порезать, разложить в формы для льда, залить водой и заморозить.

Сушка - самый простой способ сделать запасы, который поможет сохранить до 60 % полезных веществ. Сушить можно все, кроме овощей, в которых слишком много влаги. Перед сушкой плоды нужно разрезать и очистить от семян и косточек. Если хотите засушить продукт целым, предварительно бланшируйте - погрузите в кипящий раствор воды и соды - столовая ложка на литр. Отличный вариант для сушки – электрическая домашняя сушилка. Хранить высушенные фрукты и ягоды лучше всего в герметичных банках или тряпичных мешках, но только в сухих местах.

Сохранить овощи, а иногда и фрукты, можно также посредством квашения и соления. В таком случае в качестве консерванта используют только соль. Овощи укладывают в банки, эмалированную емкость или бочку, добавляют для вкуса укроп, петрушку, чеснок и заливают приготовленным рассолом. Банки герметично закрывают, а в бочки и эмалированные емкости сверху укладывают груз. Такие заготовки содержат полезную молочную кислоту и обладают пробиотическими свойствами. Квашеная капуста, к примеру, является чемпионом по содержанию витаминов и полезных микроорганизмов.

При мариновании витаминов сохраняется немного, но кислота помогает сохранить заготовки на более длительный срок.

При приготовлении варенья и компотов разрушается витамин С, но сохраняется ряд других витаминов, что делает заготовки не только вкусными, но и полезными. Эксперты советуют при приготовлении варенья добавить желфикс или другой желирующий компонент, который не даст продукту закиснуть.

Кстати, нельзя в домашних условиях заготавливать кукурузу, горошек, другие бобовые. Эти продукты низкокислотные и при употреблении домашних консервов из них высок риск заражения ботулизмом.